غواص روسي يكشف سر الأصوات الغريبة في قاع البحر الأحمر

حل غواص روسي، لغز الأصوات الغريبة القادمة من قاع البحر الأحمر، التي تحير العلماء.

ووفقا لما قاله موقع "LIGAnews" الروسي، فإن الغواص ديميدينكو، اضطر للغوص على عمق 50 مترًا؛ من أجل تحديد سبب هذه الأصوات.

ورأى الغواص، خلال رحلته إلى أعماق البحر الأحمر، الكثير من الحبال وكانت تبدو وكأنها غابة من الخيزران، حيث تأتي الأصوات الغريبة من هذا العمق بالتحديد.

وبحسب الموقع: "لفت انتباه الغواص حبل، وكان مربوط بالحبل أسلاك فولاذ، وهي سبب الأصوات الغريبة".

في وقت سابق قال علماء إن هذه الأصوات تنبأ بحدوث تسوماني، حيث يعتقد علماء من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، وجامعة كارديف أن إنشاء أنظمة إنذار في حالات الطوارئ تُمكن من تحقيق اختراق نوعي؛ من أجل الحصول على وقت لإجلاء السكان، وتجنب العواقب الوخيمة لأمواج تسونامي.