"واتساب" بصدد إطلاق ميزة جديدة بشأن تحويل الأموال

واتساب
بدأ تطبيق المراسلة والتواصل الاجتماعي "واتساب"، مؤخرا، اختبار ميزة جديدة، بشأن تحويل الأموال بين الأفراد.
ويتم اختبار هذه الميزة حاليا داخل الهند، ومازالت قيد التجربة، بالتعاون مع عدد من البنوك هناك، مثل "بنك أوف إنديا"، و"أكسيس بنك"، بحسب موقع "ذا فيرج".
وشارك من اختبروا هذه الميزة في الهند، صورا لهم من داخل "واتساب"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
ومن أجل تفعيل هذه الميزة على "واتساب"، فإنه لابد في البداية أن يتم تسجيل الهاتف المحمول، عن طريق رسالة قصيرة، وباختيار بنك من أحد البنوك المتاحة.
ووفقا لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز"، فإن "واتساب" حصل على موافقة من الحكومة الهندية منذ شهر يوليو، من أجل إضافة هذه الميزة له.
واختيرت الهند تحديدا من أجل اختبار هذه الميزة بها في البداية، باعتبارها أكثر بلد في العالم يستخدم "واتساب"، إذ أنه يجذب أكثر من 200 مليون مستخدم في اليوم الواحد.
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