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بالفيديو| لحظة انفجار هاتف آيفون في صالون تجميل

اليوم PM 06:52
آيفون

آيفون

كتب: وكالات

أصيب موظفو صالون تجميل والعملاء بالذعر بعد انفجار هاتف "آيفون".

وقع الحادث داخل صالون تجميل في فيتنام، وظهرت سيدة تقص شعرها قبل انفجار الهاتف فجأة دون سابق إنذار، وأسفر الانفجار عن اشتعال النيران وإصدار صوت مخيف جعل الموجودين يقفزون من أماكنهم.

ويمكن رؤية أحد المصففين يخرج هاتفه لتصوير آثار الحريق، وقام بتصوير الهاتف الذي لا يزال مشتعلًا.

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