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بالفيديو| ترامب يتعرض لموقف محرج في مطار عسكري.. "الصلعة بانت"

اليوم AM 05:37
ترامب

ترامب

كتب: محمد رمضان

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج في مطار عسكري أمريكي.

وأظهر مقطع الفيديو ترامب وهو يستقل إحدى الطائرات في مطار قاعدة جوينت أندروز العسكري، بينما هبَّت رياح قوية تسببت في رفع شعره الكثيف وإظهار علامات صلع واضحة في رأسه.

وتم تصوير هذا الفيديو في 2 فبراير، وكان ترامب غير مدرك لتعرضه لهذا الموقف، الذي تحوَّل إلى موجة سخرية في الصحافة، ثم استقل الطائرة.

وواجه ترامب احتمالية وقوع الموقف نفسه في 5 فبراير، بينما كان يستقل الطائرة مع ميلانيا ترامب، ولكن شعره بقي في مكانه، فقال ترامب مازحا "إنه لا يزال ثابتا في مكانه".

 

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