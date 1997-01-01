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بالفيديو| عائلة تربي تمساحا مفترسا في المنزل

اليوم PM 04:05
عائلة تربي تمساحا مفترسا في المنزل

عائلة تربي تمساحا مفترسا في المنزل

كتب: وكالات

يرغب البعض بتربية الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط والأرانب في المنزل للاستئناس بها، لكن عائلة أندونيسية، اختارت تمساحاً مفترساً ليعيش معها كحيوان أليف مدلل، بحسب "موقع 24".

وتظهر المشاهد التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تمساحاً يزن نحو 200 كيلوغرام، وهو يعيش حياة رفاهية في منزل أصحابه، ويحصل على ما بين 1.5 و5 كيلو من الأسماك كوجبة طعام بشكل يومي.

وكان محمد إيوان (41 عاماً) قد اشترى التمساح عندما كان فرخاً صغيراً، مقابل نحو 2 دولار فقط من صياد التقطه من على شاطىء بانغاداران في عام 1997. وبعد أكثر من عقدين من الزمن، نما التمساح ليصبح بهذا الحجم الضخم، لكنه ظل يعيش مع نفس الأسرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي مقطع الفيديو المنشور على مواقع التواصل، يظهر السيد إيوان، وهو يغسل التمساح الذي يصل طوله إلى نحو مترين ونصف، في منزله بمقاطعة سيمبور في جاوة الغربية، وفي نفس الوقت، كان طفلاه البالغان من العمر عامين و10 أعوام، يلهوان على بعد أمتار قليلة.

ويصر إيوان، على أن التمساح البالغ من العمر 21 عاماً مروض بشكل جيد، ومن غير الممكن أن يهاجمه أو يهاجم أحد أطفاله. ونتيجة للصور التي اعتاد على نشرها على موقع إنستغرام، تحول التمساح إلى نجم معروف على نطاق واسع، لدرجة أن السياح يأتون من مناطق بعيدة في أمريكا وأستراليا وأوروبا لرؤيته.

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