آخر الأخبار

"البرد القارس" يتسبب في وفاة ذكر الزراف "ياسو" بحديقة حيوان الجيزة

"البرد القارس" يتسبب في وفاة ذكر الزراف "ياسو" بحديقة حيوان الجيزة

تعرف إلى الرئيس الفرنسي الذي غنى له الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم

تعرف إلى الرئيس الفرنسي الذي غنى له الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم

تغلب على نوبات الغضب بهذه الأطعمة

تغلب على نوبات الغضب بهذه الأطعمة

بالصور| لحظة مرور المحطة الفضائية الدولية أمام القمر الأزرق العملاق

بالصور| لحظة مرور المحطة الفضائية الدولية أمام القمر الأزرق العملاق

تعرف إلى الرئيس الفرنسي الذي غنى له الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم

منذ 49 دقيقة
فاليري جيسكار ديستان

فاليري جيسكار ديستان

كتب: سلوى الزغبي

"فاليري جيسكار ديستان"، اسم رئيس فرنسي ومطلع قصيدة ساخرة للفاجومي، "والست بتاعه كمان"، لوضع المصريين آمالهم عليه في كونه "حيجيب الديب من ديله.. ويشبع كل جعان".

الرئيس الفرنسي، الذي وُلِد في 2 فبراير عام 1926، تولى الرئاسة الفرنسية من عام 1974 وحتى 1981، وكان يبلغ من العمر 55 عامًا فقط عندما ترك منصبه.

كعادة المصريين في انتظار الرئيس المنتخب في الدول العظمي، واعتبار أن شخصيته ستحدد محاور التعامل مع دول العالم الثالث، استقبلوا خبر تولي "جيسكار" الرئاسة بفرحة، لاهتمامه بالاقتصاد فكان صاحب فكرة العملة الأوروبية الموحدة والبرلمان الأوربي، حيث تركز اهتمامه على بناء الاتحاد الأوروبي.

وحين جاء "ديستان" لزيارة مصر داعيًا للانفتاح واقتصاد السوق على الغرب في العام 1975، والتقى خلال الزيارة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، استقبله الجميع بالترحاب إلا أن ثنائي تكدير الأمن العام "أحمد فؤاد نجم" و"الشيخ إمام"، كان استقبالهما ساخرًا بقصيدة من تأليف الأول وغناء الأخير تتهكم على فرحة المصريين، وكأن "هتبقى العيشه جنان.. التليفزيون هيلون.. والجمعيات تتكون.. والعربيات هتمون بدل البنزين بارفان".

واعتبر نجم في قصيدته، أن "صديقه الرومانتيكي" سيكون سببًا فى أن "الفقرا هياكلوا بطاطا.. وهيمشوا بكل ألاطه.. وبدال مايسموا شلاطه.. هيسموا عيالهم جان".

أخبار متعلقة

بروفايل| أحمد فؤاد نجم.. "وإن غبت سنة"

بروفايل| أحمد فؤاد نجم.. "وإن غبت سنة"

طفل يلقي قصيدة أحمد فؤاد نجم أمام الرئيس السيسي: "واه يا عبد الودود"

طفل يلقي قصيدة أحمد فؤاد نجم أمام الرئيس السيسي: "واه يا عبد الودود"

بلاي ليست| أغاني جمعت بين الثنائي "الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم"

بلاي ليست| أغاني جمعت بين الثنائي "الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم"

الأكثر قراءة

انخفاض في تأثير جاذبية الأرض.. وعلماء: الكوكب على وشك الانقلاب

انخفاض في تأثير جاذبية الأرض.. وعلماء: الكوكب على وشك الانقلاب

تولد النواة المنصهرة في باطن كوكب الأرض مجالاً مغناطيسيًا قادرًا على حماية كوكبنا من الرياح الشمسية المدمرة، ويصل محيط المجال المغناطيسي على بعد آلاف الأميال في

بالفيديو| تعرف على سعر الليلة في فندق "عش العصفور" الرائع

بالفيديو| تعرف على سعر الليلة في فندق "عش العصفور" الرائع

كشفت شركة "Atelier Lavit" عن أنها صممت فندقا معلقا بين الأشجار، على ارتفاع 30 قدما من الأرض

بالصور| "القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم

بالصور| "القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم

للمرة الأولى منذ عام 1866، يظهر القمر كاملا مرتين في شهر ميلادي، حيث يودعنا شهر يناير اليوم، بظهور "القمر الأزرق الدموي العملاق"، بعد أن أهدى سكان العالم هدية ب

"المنصورة للحفريات الفقارية": الديناصور المكتشف عاش قرب شاطئ محيط قديم

"المنصورة للحفريات الفقارية": الديناصور المكتشف عاش قرب شاطئ محيط قديم

كشف الدكتور هشام سلام، الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة ورئيس مركز المنصورة الجامعي للحفريات الفقارية، تفاصيل العثور على حفريات الديناصور

بلدة إيطالية تبيع المنزل بـ"يورو" واحد لأي شخص.. حقق حلمك قبل 7 فبراير

بلدة إيطالية تبيع المنزل بـ"يورو" واحد لأي شخص.. حقق حلمك قبل 7 فبراير

تواجه بلدة أولولاي في منطقة بارباجيا الجبلية على جزيرة سردينيا الإيطالية، مشكلة بسبب انخفاض نسبة المواليد فيها كل عام، حيث لم يتبقى فيها سوى 1300 نسمة، ومعظمهم