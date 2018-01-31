بالفيديو| تعرف على سعر الليلة في فندق "عش العصفور" الرائع

فندق "عش العصفور
كشفت شركة "Atelier Lavit" عن أنها صممت فندقا معلقا بين الأشجار، على ارتفاع 30 قدما من الأرض، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لغرابة التصميم والموقع.
وقالت الشركة إن المشروع فريد من نوعه ويتناسق مع روح الطبيعة التي تحيط به، بحسب موقع "سبوتنيك".
ونشر فيديو وصورا للفندق الذي اعتبرته واحدا من أغرب الفنادق في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر الفندق معلق بين الأشجار، في إحدى المناطق الريفية الأكثر شعبية، وبني حول شجرة بلوط تاريخية يبلغ عمرها نحو 100 عام وصميم الفندق المعلق على شكل ثماني الأضلاع، يمكن الوصول إليه فقط عبر ممر طويل معلق، وهو يعلو عن سطح الأرض.
وثبت الفندق عبر دعامات في الأرض لسهولة الحركة عليه، وبمجرد عبور الممر الخشبي والوصول إلى مدخل المسكن، يمكن الدخول إليه عبر باب زجاجي يوصل إلى البهو الرئيسي، ومنه إلى غرف المنزل الكلاسيكية البسيطة ويمكن استئجار الفندق الذي يوفر أجواء للعشاق والراغبين في لحظات رومانسية لا تنسى، مقابل 290 جنيها إسترلينيا في الليلة.
ويضمن الفندق العديد من المرافق الراقية مثل النادي الصحي وغرفة للملابس، مع إمكانية رؤية الغابة بأكملها من خلاله.
«عش العصفور».. أحد أغرب الفنادق حول العالم صمم على شكل ثماني الأضلاع، يمكن الوصول إليه فقط عبر ممر طويل معلق بين الأشجار على ارتفاع 30 قدماً في احدى الغابات الفرنسية. ديلي ميل— الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) January 31, 2018
هل لديك الاستعداد لعيش هذه التجربة ؟ #الشارقة_للأخبار pic.twitter.com/vOe57uHM6t
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