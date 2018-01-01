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بالفيديو| شاهد النسخة المحدثة من نوكيا 3310

منذ 45 دقيقة
نوكيا 3310

نوكيا 3310

كتب: وكالات

كشفت شركة اتش ام دي الفنلندية النسخة الجديدة لهاتف نوكيا الشهير Nokia 3310 الجيل الثالث بميزات تضاهي الهواتف الذكية من الجيل الأول.

وبحسب "روسيا اليوم"، يدعم نوكيا العجوز الاتصال بشبكات 4G وهذا يعني ان الهاتف يمكنه الاتصال بالانترنت بسرعات عالية ويمكنك ان تستفيد من هذا في بعض التطبيقات القليلة والمثبتة مسبقاً على نظام التشغيل YunOS.

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