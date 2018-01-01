بالفيديو| شاهد النسخة المحدثة من نوكيا 3310

تطورت التكنولوجيا البشرية بشكل ملحوظ على مدى الـ 5000 سنة الماضية، فالمشهد تغير تمامًا بشكل أثر في المناخ والتنوع البيولوجي، حيث أقيمت ناطحات السحاب للأحياء، وم