بالفيديو| شاهد النسخة المحدثة من نوكيا 3310

نوكيا 3310
كشفت شركة اتش ام دي الفنلندية النسخة الجديدة لهاتف نوكيا الشهير Nokia 3310 الجيل الثالث بميزات تضاهي الهواتف الذكية من الجيل الأول.
وبحسب "روسيا اليوم"، يدعم نوكيا العجوز الاتصال بشبكات 4G وهذا يعني ان الهاتف يمكنه الاتصال بالانترنت بسرعات عالية ويمكنك ان تستفيد من هذا في بعض التطبيقات القليلة والمثبتة مسبقاً على نظام التشغيل YunOS.
نجح فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة في اكتشاف أول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري، وفقا لما نشر في "nature.com".
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لفرح شعبي ويظهر فيه شخص يشعل "سيجارة حشيش" ووضعها في أنف حصان، وكتم أنفاس الحصان ليدخن السيجارة.
تطورت التكنولوجيا البشرية بشكل ملحوظ على مدى الـ 5000 سنة الماضية، فالمشهد تغير تمامًا بشكل أثر في المناخ والتنوع البيولوجي، حيث أقيمت ناطحات السحاب للأحياء، وم
"الأهلي وعمرو دياب" هما كلمتا السر لدى الإعلامي الكبير عمرو أديب، عندما تريد أن تفقده أعصابه وتثير غيرته وحسرته، فيعلم الكثيرون
السلامة الجسدية والتخلص من السموم الضارة التي يكتسبها الجسد طوال اليوم، قد يشغل بال الكثيرين بضرورة التخلص منها، محاولين اتباع أنظمة غذائية دون الاكتراث بأهمية
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