كيف تستطيع قراءة رسائل "فيسبوك ماسنجر" دون علم مرسلها؟

فيس بوك ماسنجر
طرح تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل الفوري، التابع لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقنية منذ مدة، تُظهر ما إذا كان متلقي الرسالة قرأها أم لا.
ولكن تلك التقنية أصابت الكثير من المستخدمين بإزعاج شديد، حيث يرغب البعض في قراءة الرسائل من دو أن يظهر ذلك؛ لتجنّب الردّ في الوقت الحالي على تلك الرسائل.
وبحسب صحيفة "سبق"، طرح موقع "تيك أدفايزور" طريقة يمكن من خلالها قراءة الرسائل والاطلاع عليها من دون أن تُظهر للمرسل أنك اطلعت عليها، ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" الشهيرة.
ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" عليك اتباع الخطوات التالية:
- ضع هاتفك على وضع الطيران، أو أغلق خدمة الإنترنت على هاتفك.
- اذهب إلى تطبيق "فيسبوك ماسنجر" وافتح الرسالة المرادة.
- اخرج من التطبيق بمجرد قراءة الرسالة المرغوب فيها.
- ألغِ وضع الطيران وأدخل خدمة الإنترنت إلى هاتفك، من دون فتح التطبيق مجددا.
ملحوظة: هناك وسيلة أخرى يتم توفيرها لمستخدمي متصفحي "جوجل كروم" و"موزيلا فاير فوكس"، والتي تتطلب إضافة وتحميل أداة Unseen for Facebook.
بعد تحميل تلك الأداة سيمكن لأي مستخدم قراءة أي رسالة من دون ظهور "العلامة الزرقاء" الشهيرة.
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