آخر الأخبار

مغردون يدشنون "بنحب الزمالك عشان".. والجماهير: "ما نعرفش"

مغردون يدشنون "بنحب الزمالك عشان".. والجماهير: "ما نعرفش"

لأول مرة.. اكتشاف نوع جديد من الزواحف يعيش في الظلام الدامس

لأول مرة.. اكتشاف نوع جديد من الزواحف يعيش في الظلام الدامس

كيف تستطيع قراءة رسائل "فيسبوك ماسنجر" دون علم مرسلها؟

كيف تستطيع قراءة رسائل "فيسبوك ماسنجر" دون علم مرسلها؟

بالصور|"تعبيرا عن الحب".. فنانة تنحت تماثيل القطط

بالصور|"تعبيرا عن الحب".. فنانة تنحت تماثيل القطط

كيف تستطيع قراءة رسائل "فيسبوك ماسنجر" دون علم مرسلها؟

منذ 54 دقيقة
فيس بوك ماسنجر

فيس بوك ماسنجر

كتب: وكالات

طرح تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل الفوري، التابع لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقنية منذ مدة، تُظهر ما إذا كان متلقي الرسالة قرأها أم لا.

ولكن تلك التقنية أصابت الكثير من المستخدمين بإزعاج شديد، حيث يرغب البعض في قراءة الرسائل من دو أن يظهر ذلك؛ لتجنّب الردّ في الوقت الحالي على تلك الرسائل.

وبحسب صحيفة "سبق"، طرح موقع "تيك أدفايزور" طريقة يمكن من خلالها قراءة الرسائل والاطلاع عليها من دون أن تُظهر للمرسل أنك اطلعت عليها، ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" الشهيرة.

ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" عليك اتباع الخطوات التالية:

- ضع هاتفك على وضع الطيران، أو أغلق خدمة الإنترنت على هاتفك.

- اذهب إلى تطبيق "فيسبوك ماسنجر" وافتح الرسالة المرادة.

- اخرج من التطبيق بمجرد قراءة الرسالة المرغوب فيها.

- ألغِ وضع الطيران وأدخل خدمة الإنترنت إلى هاتفك، من دون فتح التطبيق مجددا.

ملحوظة: هناك وسيلة أخرى يتم توفيرها لمستخدمي متصفحي "جوجل كروم" و"موزيلا فاير فوكس"، والتي تتطلب إضافة وتحميل أداة Unseen for Facebook.

بعد تحميل تلك الأداة سيمكن لأي مستخدم قراءة أي رسالة من دون ظهور "العلامة الزرقاء" الشهيرة.

أخبار متعلقة

"فيروس العملات".. خطر جديد على فيسبوك ماسنجر

"فيروس العملات".. خطر جديد على فيسبوك ماسنجر

"فيسبوك" يطرح "ماسنجر الأطفال" ويتيح للآباء مراقبة الأبناء

"فيسبوك" يطرح "ماسنجر الأطفال" ويتيح للآباء مراقبة الأبناء

"فيس بوك" تتيح خدمة الدفع الفوري على "ماسنجر" في إنجلترا وفرنسا

"فيس بوك" تتيح خدمة الدفع الفوري على "ماسنجر" في إنجلترا وفرنسا

الأكثر قراءة

بالفيديو والصور| كواليس اكتشاف الديناصور المصري "منصوراصورس"

بالفيديو والصور| كواليس اكتشاف الديناصور المصري "منصوراصورس"

نجح فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة في اكتشاف أول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري، وفقا لما نشر في "nature.com".

أقصر امرأة في العالم: "بسهر طول الليل على الواتس ومش بروح المدرسة"

أقصر امرأة في العالم: "بسهر طول الليل على الواتس ومش بروح المدرسة"

قالت الهندية جيوتي أمجي، أقصر امرأة في العالم، إنها تقضي معظم أوقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مضيفة: "بسهر طول الليل وبتكلم على الواتس

بالفيديو| شخص يجبر حصانه على تدخين الحشيش.. ونشطاء يطالبون بمحاكمته

بالفيديو| شخص يجبر حصانه على تدخين الحشيش.. ونشطاء يطالبون بمحاكمته

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لفرح شعبي ويظهر فيه شخص يشعل "سيجارة حشيش" ووضعها في أنف حصان، وكتم أنفاس الحصان ليدخن السيجارة.

تعرف إلى طريقة تخلص الجسد من السموم وأنت نائم

تعرف إلى طريقة تخلص الجسد من السموم وأنت نائم

السلامة الجسدية والتخلص من السموم الضارة التي يكتسبها الجسد طوال اليوم، قد يشغل بال الكثيرين بضرورة التخلص منها، محاولين اتباع أنظمة غذائية دون الاكتراث بأهمية

بالفيديو| فتاة تصدم "ميكروباص" بسيارتها وتؤدي لمصرع سيدة في النيل

بالفيديو| فتاة تصدم "ميكروباص" بسيارتها وتؤدي لمصرع سيدة في النيل

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، حادثا مأساويا لقت فيه سيدة مصرعها، بسبب رعونة سيدة أخرى أثناء قياداتها لسيارتها