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مذيع بريطاني يعرض على ترامب تدريب فريق "أرسنال": لديه فلسفة هجومية

اليوم AM 12:27
مذيع بريطاني يعرض على ترامب تدريب فريق "أرسنال": لديه فلسفة هجومية

مذيع بريطاني يعرض على ترامب تدريب فريق "أرسنال": لديه فلسفة هجومية

كتب: رامي الجزيري

قدم المذيع البريطاني، بيرس مورجان، فكرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يتولى الإدارة الفنية لنادي أرسنال الإنجليزي بعد تعثره مؤخرا وذلك خلال مقابلة تلفزيونية.

وأهدى مورجان قميص أرسنال للرئيس الأمريكي يحمل اسم ترامب والرقم 45، وغرد المذيع البريطاني على موقع الرسائل القصيرة "تويتر" قائلا: "اللحظة التي دعوت فيها الرئيس ترامب ليتولى القيادة الفنية لأرسنال، لأنه سوف يبنى جدارا دفاعيا قويا، ولديه فلسفة هجومية ويريد الفوز بالجوائز الكبيرة بأي ثمن".

ومن جانبه غرد الإسباني هيكتور بيليرين، الظهير أيمن لفريق أرسنال، ردا على بيرس مورجان: "أتمنى أنه قال لا".

 

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