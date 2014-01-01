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24 مليون دولار تكلفة تجديد ثلاجتين لترامب على الطائرة الرئاسية

منذ 21 دقيقة
ترامب

ترامب

كتب: رحاب عبدالراضي

وقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقدا بقيمة 24 مليون دولار أمريكي مع شركة بوينغ، لتجديد أنظمة تبريد ثلاجات الأغذية على متن الطائرة الرئاسية، بحسب تقارير إعلامية.

ويدور الحديث بحسب "سكاي نيوز"، عن استبدال نظامي تبريد لثلاجتين من أصل 5 على متن طائرة "إير فورس وان"، المجهزة بإمكانات للتبريد لحفظ 3 آلاف وجبة، وفق المواصفات العسكرية للجيش الأميركي.

ويكفي هذا العدد من الوجبات لإطعام الرئيس و50 من معاونيه المقربين 3 وجبات يوميا لمدة 3 أسابيع، في حال تجنب ترامب الوجبات السريعة المفضلة لديه.

ورفضت بوينغ التعليق على هذه التكلفة التي سيتكبدها دافعو الضرائب.

ويعادل هذا المبلغ تكلفة إقامة الرئيس ترامب في أحد منتجعات "مار-لا-لاغو" في فلوريدا 8 مرات، والذي زاره ترامب 11 مرة منذ توليه الرئاسة.

وقدرت أوساط إعلامية أن مبلغ 24 مليون دولار أميركي، يمكن أن يُنفق على الإجراءات الأمنية حول برج ترامب في نيويورك لمدة شهرين، رغم أن ترامب لم يعد يسكن فيه بعد أن انتقل إلى البيت الأبيض.

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