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يصل مركبك أينما كنت.. دبي تستعد لطرح أول مطبخ "عائم" في العالم

منذ 18 دقيقة
رسم توضيحي لأول مطبخ عائم بدبي

رسم توضيحي لأول مطبخ عائم بدبي

كتب: الوطن

تستعد دبي لافتتاح أول مطبخ عائم في العالم، تحت اسم "آكوا بود"، يسمح للبحارين وراكبي القوارب واليخوت، بالتوقف لإجراء طلبية طعام دون الحاجة للعودة إلى البر.

المطعم الذي يعتبر الأول من نوعه، يشبه "شاحنات الطعام" المتنقلة، التي انتشرت مؤخراً حول المدينة وتتخذ لنفسها موقعاً جديداً كل يوم، يتناسب مع طلبات الزبائن، لكن "آكوا بود" يتنقل داخل الماء، بين اليخوت والسفن، ليوفر تجربة طعام جديدة في المدينة الساحلية.

طوّرت الفكرة شركة "أكواتيك أركيتيكتس ديزاين ستوديو" المختصة بالتصاميم المائية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، وصممها المعماري ومؤسس الشركة، أحمد يوسف، ليكون تصميمها صديقاً للبيئة، ويتبع قواعد استدامة تسمح لـ"آكوا بود" العمل على الكهرباء بدلاً من الوقود.

ومن المقرر أن يعمل المطبخ العائم على آليات مستدامة، كونه يعمل على الكهرباء، ويتحرك في الماء عبر تقنية الدفع الكهربائي، كما سيحتوي على نظام مدمج يسمح له بجمع أي مهملات أو نفايات من داخل البحر.

وستتضمن "آكوا بود" مطعماً واحداً حالياً، أسسه رجل الأعمال "قصي كرباج" خصيصاً للمشروع، يحمل اسم "سولت باي".

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