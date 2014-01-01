يصل مركبك أينما كنت.. دبي تستعد لطرح أول مطبخ "عائم" في العالم

رسم توضيحي لأول مطبخ عائم بدبي
تستعد دبي لافتتاح أول مطبخ عائم في العالم، تحت اسم "آكوا بود"، يسمح للبحارين وراكبي القوارب واليخوت، بالتوقف لإجراء طلبية طعام دون الحاجة للعودة إلى البر.
المطعم الذي يعتبر الأول من نوعه، يشبه "شاحنات الطعام" المتنقلة، التي انتشرت مؤخراً حول المدينة وتتخذ لنفسها موقعاً جديداً كل يوم، يتناسب مع طلبات الزبائن، لكن "آكوا بود" يتنقل داخل الماء، بين اليخوت والسفن، ليوفر تجربة طعام جديدة في المدينة الساحلية.
طوّرت الفكرة شركة "أكواتيك أركيتيكتس ديزاين ستوديو" المختصة بالتصاميم المائية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، وصممها المعماري ومؤسس الشركة، أحمد يوسف، ليكون تصميمها صديقاً للبيئة، ويتبع قواعد استدامة تسمح لـ"آكوا بود" العمل على الكهرباء بدلاً من الوقود.
ومن المقرر أن يعمل المطبخ العائم على آليات مستدامة، كونه يعمل على الكهرباء، ويتحرك في الماء عبر تقنية الدفع الكهربائي، كما سيحتوي على نظام مدمج يسمح له بجمع أي مهملات أو نفايات من داخل البحر.
وستتضمن "آكوا بود" مطعماً واحداً حالياً، أسسه رجل الأعمال "قصي كرباج" خصيصاً للمشروع، يحمل اسم "سولت باي".
ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم في الحادي والثلاثين من يناير الجاري، يطلق عليها العلماء اسم "القمر الأزرق الدامي العملاق"، فهذا الحدث النادر يجمع 3 ظواهر للقمر
روح فكاهية وخفة دم وتلقائية تمتعت بها، ليس أمام الشاشة فقط، وإنما في جوانب حياتها الشخصية، كانت عاشقة للطعام، تحب تجربة مختلف الأطعمة، بحسب الماكيير محمد عشوب
تسبب حادث سير بين سيارتين في تناثر آلاف الدولارات من مختلف الفئات النقدية الورقية لتغطي شارعا في ولاية إلينوي.
كشف سفاح كندي قام بقتل 49 امرأة يعملن في الدعارة أنه ليس نادماً على الإطلاق، حيث فجر مفاجأة صادمة بأنه يسعى لإكمال عدد ضحاياه حتى يبلغ الـ 50 ضحية.
فوجئ مغني الراب الأمريكي، "50 سنت" بتحقيق ألبوم "أنيمال أمبيشن" الذي أنتجه في 2014 ولاقى بسببه انتقادات عديدة بسبب ضعفه الفني، مبيعات لم يكن يتوقعها تراوحت ما ب
تعليقات الفيسبوك