بالفيديو| رجل يدخل موسوعة جينيس بفضل أحجار الليجو

دخل رجل من ولاية فيرجينيا الأمريكية موسوعة جينيس للأرقام القياسة برقم قياسي جديد عبر المشي على أطول ممر يحتوي على أحجار الليجو في العالم.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر موقع يوتيوب الخاص بالفيديوهات، "روسيل كاسيفا" وهو يمشي على الآلاف من أحجار الليجوالتي جمعها في حاوية خشبية يبلغ طويلها 120 قدماً، وفقا لـ"موقع 24".

ونجح كاسيفا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد محاولته، وقال بأن الهدف من هذه التجربة هو جمع التبرعات لجميعة فيري بريكس الخيرية، والتي تقدم ألعاب الليجو للأطفال المرضى.

وأعلنت جمعية فيري بريكس في نوفمبر الماضي أن حوالي 2000 مجموعة من ألعاب الليجو قد فقدت من إحدى الشاحنات التابعة لها، الأمر الذي دفع كاسيفا للقيام بهذه المحاولة في مسعى منه لتعويض الشركة عن خسارتها.