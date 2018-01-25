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"ادعم تشكيل".. حملة للتضامن مع دار نشر أغرقها المطر في معرض الكتاب

منذ 25 دقيقة
كتب دار تشكيل في المعرض

كتب دار تشكيل في المعرض

كتب: الوطن

"دار تشكيل كتبها غرقت في مخزنها في معرض الكتاب بسبب المطر"، بهذه الكلمات غرد المذيع أحمد يونس، أمس، بعد تسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة في غرق مخزن الكتب الخاص به في معرض الكتاب وتعرض الكتب الموجودة به للتلف نتيجة تسرب المياه.

تغريدة يونس، أثارت الحزن لدى العديد من محبي الكتب والثقافة، ما جعلهم يتفاعلون معها، بعدما كتب المذيع الشهير داعيا إياهم للتضامن مع الدار "وإنت نازل معرض الكتاب.. اسأل عن جناح تشكيل واشتري منهم كتاب أو أكتر مهما كانت حالتهم بسبب المياه.. مشاركة منك في إنقاذ بيوت كل اللي شغالين في الدار لتقديم شيء محترم لينا.. ريتويت في الخير".

وقال الشاعر الشاب سيد شعبان، صاحب دار تشكيل للنشر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه مقدر ما وصفه بـ"مظاهرات حب"، مقدما الشكر لكل من بادر هذه المبادرات، مؤكدا أنه وفريق عمل دار النشر يعملون على إصلاح الأمر للوقوف على أقدامهم مرة أخرى واستقبال الزائرين غدا.

وكان شعبان، كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما حدث للدار حيث كتب "لله الأمر من قبل ومن بعد.. اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلفنى خيراً منها.. غرق مخزن جناح تشكيل فى معرض الكتاب وتلف الكتب اللى فيه.. الحمدلله على كل حال".

وتوالت التعليقات المواسية لشعبان بعد تلف الكتب، فكتبت شيرين "أعتقد ده سبب يدفع المنظمين لتغيير ميعاد المعرض في السنوات المقبلة"، وكتبت إيمان "بتخيل اللي حصل اتقهرت والله.. الله يكون في عونهم بجد ويعوضهم"، بينما إسلام منسي صاحب مبادرة ميكروفون "من ساعة ما سمعت الخبر وأنا متضايق جدًا.. يا ريت تشتروا كتب كتير من دار تشكيل.. المطرة غرقت جزء كبير من الكتب وده هيأثر جامد عليهم لأن الدار مستقلة"، وكتب محمد فرغلي الكاتب الشاب أيضا "ادعم تشكيل وانزل معايا بكرة نقف كلنا إيد واحدة مع بعض إن شاء الله.. واشتري الكتاب مها كان حالته #ادعم_تشكيل".

 

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