"ادعم تشكيل".. حملة للتضامن مع دار نشر أغرقها المطر في معرض الكتاب

كتب دار تشكيل في المعرض
"دار تشكيل كتبها غرقت في مخزنها في معرض الكتاب بسبب المطر"، بهذه الكلمات غرد المذيع أحمد يونس، أمس، بعد تسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة في غرق مخزن الكتب الخاص به في معرض الكتاب وتعرض الكتب الموجودة به للتلف نتيجة تسرب المياه.
تغريدة يونس، أثارت الحزن لدى العديد من محبي الكتب والثقافة، ما جعلهم يتفاعلون معها، بعدما كتب المذيع الشهير داعيا إياهم للتضامن مع الدار "وإنت نازل معرض الكتاب.. اسأل عن جناح تشكيل واشتري منهم كتاب أو أكتر مهما كانت حالتهم بسبب المياه.. مشاركة منك في إنقاذ بيوت كل اللي شغالين في الدار لتقديم شيء محترم لينا.. ريتويت في الخير".
ريتويت ضروري— Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) January 25, 2018
دار تشكيل كتبها غرقت في مخزنها في معرض الكتاب بسبب المطر
وانت نازل معرض الكتاب
اسال عن جناح تشكيل واشتري منهم كتاب او اكتر مهما كانت حالتهم بسبب الميه
مشاركه منك في انقاذ بيوت كل اللي شغالين في الدار لتقديم شيء محترم لينا
ريتويت في الخير
وقال الشاعر الشاب سيد شعبان، صاحب دار تشكيل للنشر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه مقدر ما وصفه بـ"مظاهرات حب"، مقدما الشكر لكل من بادر هذه المبادرات، مؤكدا أنه وفريق عمل دار النشر يعملون على إصلاح الأمر للوقوف على أقدامهم مرة أخرى واستقبال الزائرين غدا.
وكان شعبان، كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما حدث للدار حيث كتب "لله الأمر من قبل ومن بعد.. اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلفنى خيراً منها.. غرق مخزن جناح تشكيل فى معرض الكتاب وتلف الكتب اللى فيه.. الحمدلله على كل حال".
وتوالت التعليقات المواسية لشعبان بعد تلف الكتب، فكتبت شيرين "أعتقد ده سبب يدفع المنظمين لتغيير ميعاد المعرض في السنوات المقبلة"، وكتبت إيمان "بتخيل اللي حصل اتقهرت والله.. الله يكون في عونهم بجد ويعوضهم"، بينما إسلام منسي صاحب مبادرة ميكروفون "من ساعة ما سمعت الخبر وأنا متضايق جدًا.. يا ريت تشتروا كتب كتير من دار تشكيل.. المطرة غرقت جزء كبير من الكتب وده هيأثر جامد عليهم لأن الدار مستقلة"، وكتب محمد فرغلي الكاتب الشاب أيضا "ادعم تشكيل وانزل معايا بكرة نقف كلنا إيد واحدة مع بعض إن شاء الله.. واشتري الكتاب مها كان حالته #ادعم_تشكيل".
ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم في الحادي والثلاثين من يناير الجاري، يطلق عليها العلماء اسم "القمر الأزرق الدامي العملاق"، فهذا الحدث النادر يجمع 3 ظواهر للقمر
تسبب حادث سير بين سيارتين في تناثر آلاف الدولارات من مختلف الفئات النقدية الورقية لتغطي شارعا في ولاية إلينوي.
روح فكاهية وخفة دم وتلقائية تمتعت بها، ليس أمام الشاشة فقط، وإنما في جوانب حياتها الشخصية، كانت عاشقة للطعام، تحب تجربة مختلف الأطعمة، بحسب الماكيير محمد عشوب
كشف سفاح كندي قام بقتل 49 امرأة يعملن في الدعارة أنه ليس نادماً على الإطلاق، حيث فجر مفاجأة صادمة بأنه يسعى لإكمال عدد ضحاياه حتى يبلغ الـ 50 ضحية.
عثر مجموعة من العلماء، على مخلوق غريب عمره، حوالي 508 أعوام يمكن أن يشكل فتحا علميا جديدا.
تعليقات الفيسبوك