بالفيديو| "شلوط" مدير إنتاج لـ"سعاد حسني" بسبب "الملوخية"

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اليوم AM 02:43
سعاد حسني

سعاد حسني

كتب: رحاب عبدالراضي

روح فكاهية وخفة دم وتلقائية تمتعت بها، ليس أمام الشاشة فقط، وإنما في جوانب حياتها الشخصية، كانت عاشقة للطعام، تحب تجربة مختلف الأطعمة، بحسب الماكيير محمد عشوب في حديثه عن صفات الفنانة الراحلة سعاد حسني.

يقول شعوب في تصريحاته لبرنامج "ممنوع ممن العرض"، عن كواليس فيلم "الأشقياء الثلاثة": "أول يوم تصوير كان يوم ممطر، فجأة سلك (الدبرياش) بالسيارة اتقطع فضلنا نصلحه، وبعد ماخلصنا لقينا سعاد بتفتح عامود الطعام وإدتنا أنا والسواق حمام محشي وفضلت تأكل معانا، وفتحت الترمس لقيتها بتشرب ملوخية"، مضيفا "عفوية وحنونة جدا".

وبعد الطعام عرضت سعاد على عشوب احتساء الشاي، ما عرضها للضرب، ليروي عشوب تفاصيل الواقعة "روحنا أحد الكافيهات وطلبنا شاي وكيك، وجرينا على مكان التصوير وإحنا متأخرين، لقينا مدير إنتاج الفيلم محمد أبو الفتوح، وكان عملاق وطويل، وسعاد بتفتح الباب، راح شايط سعاد برجله لقيتها طارت، لأنها ضربت الأوردر وبوظته، واللي أنقذ الموقف أحمد رمزي، وجري عليها ومسك أبو الفتوح، وضربه وشال سعاد وهي بتبكي وبتموت".

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