"محمد" بين الأسماء العشرة الأكثر شيوعا في ألمانيا والنمسا
رجح خبراء لغويون في ألمانيا، أن يصبح اسم محمد واحدا من الأسماء العشرة الأكثر شيوعا في البلاد، خلال ثلاث سنوات فقط.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن جمعية اللغة الألمانية، فإن الانتشار الواسع لاسم محمد يعود إلى دخول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء إلى البلاد، سنة 2015، فضلا عن تزايد السكان.
وانتشر اسم محمد لافت بشكل سريع في ألمانيا، إذ انتقل من المركز الحادي والأربعين خلال 2015، إلى الرتبة 26 في العام 2016، ومن المرجح أن يواصل تقدمه، خلال السنوات المقبلة، وفقا لما نشرته "سكاي نيوز".
ولا تأخذ الإحصاءات بعين الاعتبار اسم محمد الذي كتب في سجل كثيرين بصيغ مختلفة مثل "Mehmet"، ولا يسري الأمر على ألمانيا فقط، ففي النمسا أيضا، تقدم اسم محمد من المركز الخامس إلى الثالث في قائمة من يولدون في العاصمة فيينا.
وفي بريطانيا أيضا، حل اسم محمد في المركز الثاني بين الأسماء الأكثر شيوعا، خلال العام 2017، بعد اسم أوليفر الذي حل في الصدارة.
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