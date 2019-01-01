بالفيديو| نيسان تصمم غرفة "بتروق نفسها"

نيسان تصمم غرفة "بتروق نفسها"
صرحت شركة نيسان موتور اليابانية، عن عرض للإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق التقليدية في اليابان تحتوي على أحذية ومساند جلوس مزودة بتقنية الركن الذاتي.
وقالت الشركة إن وسائل الراحة مبرمجة بحيث تجعل المقيم في الغرفة، بلمسة زر واحدة، يجد أحذيته، في حال عدم استخدامها، تتحرك وتصطف في المكان المخصص لها بالغرفة.
كما يمكن للمساند التي يجلس عليها أمام منضدة الطعام أن تعود إلى مكانها أمام المنضدة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".
وأطلقت نيسان تقنية الاصطفاف الذاتي للمرة الأولى خلال العام الماضي مع سيارتها من طراز "ليف".
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