الإمارات تحذر من دواء تخسيس: قد يسبب السرطان وأمراض القلب
حظرت دائرة الصحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقارا لإنقاص الوزن، ثبت أنه يهدد الصحة العامة.
وحسب دائرة الصحة، فإن العقار المحظور "برننج فات" وهو عبارة عن كبسولات للتنحيف، تحتوي على مادتي "سيبوترامين" وفينولفثالين" الممنوعتان في الإمارات بسبب ارتباطهما بزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
وبحسب "سكاي نيوز"، قالت دائرة الصحة إن الدواء "غير مرخص بيعه" في الإمارات، إلا أنه يباع في بعض الأسواق بعد أن دخل الدولة عبر أشخاص اشتروه من الخارج أو من المتاجر الإلكترونية.
وفي عام 2010، صنفت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الـ"سيبوترامين" كمادة خاضعة للرقابة، ثم سحبتها من الأسواق لاحقا.
وقالت إن هذه المادة مسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم والنبض، وتشكل خطرا كبيرا على المرضى الذين لديهم تاريخ مع أمراض القلب.
أما الـ"فينولفثالين" فتحتوي على عنصر مسرطن، ولا ينبغي استخدامها في إنتاج الأدوية أو المكملات الغذائية.
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