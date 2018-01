كيف حصل مراهق صيني على 112 ألف دولار من "جوجل"

تمكن باحث صيني شاب يدعى "جوانغ جونغ"، من الحصول على مكافأة وصلت إلى 112 ألف دولار أمريكي من جوجل.

وكافأت "جوجل" الشاب الصيني بتلك الجائزة، بعدما نجح في اختراق أحد هواتف "بيكسل" في 60 ثانية فقط، أثناء المسابقة السنوية للقرصنة، وفقا لـ"سبوتنيك".

وتعتبر تلك هي أكبر جائزة منحتها "جوجل" لأي من القراصنة "الهاكرز" الذين يساعدونها، في اكتشاف مشاكل في أمن المعلومات الخاصة بأجهزتها.

