العثور على مخلوق "غريب" عمره 508 أعوام

عثر مجموعة من العلماء على مخلوق غريب، عمره حوالي 508 أعوام يمكن أن يشكل فتحا علميا جديدا.

وقالت مجلة "لايف ساينس" العلمية المتخصصة، إن العلماء عثروا أسفل الأرض الطينية في قاع البحر بجزيرة كولومبيا البريطانية، على دودة غريبة الشكل يبلغ عمرها 508 أعوام، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت المجلة العلمية، إن تلك الدودة قد تكون بداية الطريق لفك لغر تطور الكائنات الحية على كوكب الأرض.

وصرح العلماء إلى أن تلك الدودة لا تشبه غيرها من الديدان الموجودة في تلك المنطقة، حيث عثر برأسها على اثنين من المخالب والمغطاة بكثير من الشعيرات التي تغطي جزءا كبيرا من جسم الدودة ورأسها، ووجد فيها على ما يشبه "الفم" أيضا، وغيرها من المكونات الموجودة في الكائنات الأكثر تطورا.

وأكدت كارما نانغلو، صاحبة هذا الاكتشاف وطالبة الدكتوراة في قسم علوم البيئة والأحياء التطورية في جامعة "تورنتو" الكندية، إن هذا الكشف قد يكون "بداية حقيقية" لحل لغز تطور الكائنات الحية.

وألمحت إلى أن تلك الدودة لا يتخطى حجمها 1 بوصة "2.5 سنتيمتر"، ورغم ذلك تتمتع بعدد من العناصر الحيوية الدقيقة الموجودة حديثا في الكائنات الحية.