بالفيديو| محاولة سرقة فاشلة لماكينة صراف آلي في بيت لحم

محاولة سرقة فاشلة لمكينة صراف آلي في بيت لحم
نجحت الشرطة الفلسطينية، في إحباط محاولة لسرقة صراف آلي يعود للبنك الإسلامي الفلسطيني في منطقة بيت لحم، وضبطت مبلغ 400 ألف شيكل داخله.
وصرح ممثل الشرطة في بيت لحم، بأن مجهولين خلعوا الصراف الآلي في محطة الحافلات المركزية ولكن المواطنين المتواجدين في المكان شاهدوا محاولة السرقة وأبلغوا الشرطة وهو ما دفع اللصوص للفرار على متن سيارة بعد أن تركوا الصندوق بما فيه. وقامت الشرطة بإعادة الأموال إلى المصرف، وفقا لـ"روسيا اليوم".
ولاحقا عثرت الشرطة على السيارة المستخدمة في السرقة ويجري البحث عن الجناة.
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