بالفيديو| لحظة تعرض بنك في الأردن لسطو مسلح

وثقت كاميرات المراقبة لحظات تعرض أحد البنوك في منطقة الوحدات بعمان في الأردن للسطو المسلح.

وافادت تقارير إعلامية أردنية بأن مصرفا يقع في منطقة الوحدات في عمان تعرض لعميلة سطو، وذلك بعد يومين من تعرض مصرف "الاتحاد" في منطقة عبدون بالعاصمة لسطو، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وصرح مصدر أمني، بأن شخصا ملثما يحمل سلاحا ناريا، نفذ سطوا على أحد أفرع البنوك في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان، وتمكن من سرقة مبلغ مالي، قبل أن يلوذ بالفرار.

كما قال مصدر أمني مسؤول بأن بلاغا ورد صباح أمس، للأجهزة الأمنية، يفيد بحدوث عملية السطو المسلح، حيث قام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالي ولاذ بالفرار دون وقوع إصابات، لافتا إلى أن البحث الجنائي باشر التحقيقات في القضية.