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وفاة أكبر ممثلة في هوليوود

منذ 22 دقيقة
كوني سوير

كوني سوير

كتب: وكالات

توفيت أكبر ممثلة في هوليوود، كوني سوير، عن عمر يناهز 106 أعوام. 

وبحسب موقع "Deadline" أن الممثلة توفيت في منزلها في وودلاند هليز بولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء 23 يناير، ولم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة. 

وكانت سوير أكبر ممثلة تعمل في هوليوود، إذ واصلت العمل حتى نهاية عام 2017.

وقد شاركت الممثلة في أكثر من 140 فيلما ومسلسلا، أهمها "الغبي والأغبى" و"قطار الأناناس السريع" و"عندما التقى هاري بسالي"، كما قامت ببطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية منها Seinfeld، Veronica's Closet، That '70s Show، 8 Simple Rules وغيرها.

 

 

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