بالفيديو| قطيع من الفئران يثير المخاوف في باريس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لتدفق فئران من بالوعات الصرف الصحي إلى السطح في باريس.

وأثار المشهد مخاوف الكثيرين، فيما يهرول مسؤولو المدينة ومؤسسات إبادة الفئران من أجل إيجاد سبل للتخلص منها، حسب "العربية".

ونشرت صحيفة "لو باريزيان" فيديو مزعجاً يظهر مئات الفئران في أثناء تسكعها في مكبات النفايات، ما فرض ضغطا على السلطات من أجل التصرف.

وقالت بلدية المدينة إنها تتخذ تدابير متزايدة لمكافحة الفئران التي تفاقم ظهورها على السطح على مدار العامين الماضيين.

غير أن الناطق باسم مجموعة من شركات الإبادة، ستيفان برا، أفاد، الاثنين، بأن جهود المدينة لن تفلح دون تشريع وطني ينص على فحص دوري للفئران في جميع البنايات ومعاقبة المتنزهين الذين يلقون القمامة.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة، إلى جانب الشتاء المعتدل والعدد الكبير بشكل غير معتاد من مواقع البناء في باريس، أمور أدت إلى تزايد كبير في خروج الفئران إلى السطح.