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بالخطوات اعرف سرعة "الواي فاي" قبل استخدامه

منذ 41 دقيقة
واي فاي

واي فاي

كتب: رحاب عبدالراضي

أتاح التحديث الجديد من أندرويد 8.1 ميزة للمستخدمين لمعرفة سرعات شبكات WiFi قبل الشروع بالاتصال، حيث تقدم الميزة الجديدة للمستخدمين إشارات عن السرعات المقدرة للشبكات قبل الاتصال بها.

هذه الميزة، تعمل فقط مع الشبكات العامة المفتوحة، ولن تقدم الميزة قراءات عرض النطاق الترددي بالضبط، بل ستقدم الميزة الجديدة إشارات تعطيك فكرة عما يمكن توقعه، حسب "العربية".

معرفة سرعات شبكات "واي فاي" في أندرويد 8.1 تظهر سرعة الاتصال تحت أسماء الشبكات العامة، علما بأن السرعة تتغير بتغير قوة الإشارة.

- بطيئة:

إنْ كنت تستطيع استخدام الاتصال عبر Wi-Fi، يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وإرسال النصوص.

- جيدة:

يمكنك قراءة صفحات الويب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث الموسيقى.

- سريعة:

يمكنك بث معظم مقاطع الفيديو.

- سريعة جدًا:

يمكنك بث مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية.

إذا كنت لا تريد رؤية سرعة اتصال الشبكة في أندرويد 8.1 افتح تطبيق الإعدادات على جهازك، ثم اختر الشبكة والإنترنت، Wi-Fi، تفضيلات Wi-Fi، الإعدادات المتقدمة، مقدم خدمة تقييم الشبكة.

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