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هذه الطريقة تساعدك في الهرب من الرسائل المزعجة على فيس بوك

اليوم PM 01:06
يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون قراءة الرسائل على فيس بوك ماسنجر دون ظهور seen لدى المرسل

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون قراءة الرسائل على فيس بوك ماسنجر دون ظهور seen لدى المرسل

كتب: وكالات

يتواصل معظم الناس عن طريق الهواتف الذكية هذه الأيام، ولا يوجد هاتف لا يحتوي على تطبيق "فيس بوك ماسنجر" بالطبع، وهو التطبيق الأكثر استخداما للتواصل مع "واتس آب"، لكن البعض يتعرض للحرج عندما ترسل له رسالة غير محببة ولا يريد الرد الرد عليها، لكنه بمجرد أن يراها يفضحه التطبيق بإخبار من أرسلها عن طريق seen.

وكما يقدم تطبيق فيس بوك مسنجر عدة طرق مجانية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، فهو يملك مزايا عديدة قد تخفى عن بعض المستخدمين.

وفي ما يلي حيلة تساعدك على قراءة الرسائل في فيس بوك ماسنجر دون ظهور تقرير تم العرض لدى المرسل، بحسب "العربية".

عندما يقوم شخص بإرسال رسالة إليك سيلاحظ وجود علامة زرقاء بجانب الرسالة التي قام بإرسالها، وحين تقوم بفتح الرسالة على هاتفك، ستختفي هذه العلامة من هاتف المرسل، وسيظهر له أنك قمت بقراءة الرسالة.

ولكي تقوم بقراءة الرسالة دون علم المرسل، عليك أولا القيام بوضع هاتفك على وضع الطيران ثم اتجه إلى التطبيق وقم بفتح الرسالة، وبعد الانتهاء من قراءة الرسالة قم بالخروج من التطبيق ثم قم بإلغاء وضع الطيران.

بهذه الطريقة يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون قراءة الرسائل على فيس بوك ماسنجر دون ظهور seen لدى المرسل.

كما يمكن لمستخدمي فيس بوك على متصفح "جوجل كروم" القيام بتحميل إضافة Unseen for Facebook وبعد تحميل الإضافة على المتصفح يمكنك قراءة الرسائل في فيس بوك ماسنجر دون ظهور "تم العرض" لدى المرسل.

أما مستخدمو فايرفوكس فيجب عليهم تحميل إضافة facebook unseen messenger لقراءة الرسائل.

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