بالفيديو| طائرات حربية روسية تهبط على طريق عام

استعرضت مقاتلات حربية روسية براعتها الفائقة، في الهبوط على طريق سريع، جرى ذلك في طريق "فولجوغراد-كامنسك".

وأظهر مقطع الفيديو مقاتلة قاذفة للقنابل من طراز"سو 34"، ومقاتلتين ثقيلتين من طراز "سو - 30 إم 2" وهي تلامس الطريق برشاقة، كما لو أن المشهد محاكاة في لعبة إلكترونية، وفقا لـ"روسيا اليوم".