بالفيديو| طائرات حربية روسية تهبط على طريق عام

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اليوم AM 12:28
مقاتلات حربية روسية

مقاتلات حربية روسية

كتب: رامي الجزيري

استعرضت مقاتلات حربية روسية براعتها الفائقة، في الهبوط على طريق سريع، جرى ذلك في طريق "فولجوغراد-كامنسك".

وأظهر مقطع الفيديو مقاتلة قاذفة للقنابل من طراز"سو 34"، ومقاتلتين ثقيلتين من طراز "سو - 30 إم 2" وهي تلامس الطريق برشاقة، كما لو أن المشهد محاكاة في لعبة إلكترونية، وفقا لـ"روسيا اليوم".

 

 

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