بالفيديو| مقطع لـ"امرأة بطلة" تنقذ رجلا من الموت يحقق انتشارا قياسيا

حقق مقطع فيديو انتشارا كبيرًا في وقت قصير للغاية لامرأة أنقذت رجلا بأعجوبة، أثناء محاولته الانتحار بالقفز أمام قطار مسرع.

وشككت الشرطة البريطانية، في مقطع الفيديو الذي يظهر فيه رجل يبدو وكأنه يعاني نفسيا وهو يتحدث بهاتفه، وبعد ذلك ألقى حقيبته وهاتفه وجلس القرفصاء قرب سكة الحديد وحاول القفز لكن امرأة كانت تقف قرب الرجل مع زوجها وطفلهما تداركت الموقف وتشبثت بالرجل في اللحظة الأخيرة قبل قفزه أمام قطار مسرع وأنقذت حياته بأعجوبة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الواقعة حدثت في بلدة ترينج بمقاطعة هيرتفوردشاير في إنجلترا.

وحقق المقطع انتشار سريع على وسائل التواصل الاجتماعية، وأشاد نشطاء بتصرف المرأة وردة فعلها السريعة، وكتب أحدهم: "كسائق قطار لهذه الشركة، أود أن أشكر السيدة. الناس غالبا ما تنسى أن مثل هذه الحالات تبقي أيضا على السائقين آثارا نفسية".