مع اقتراب الزفاف.. حديقة حيوان لندن تطلق اسم "ميجان" على صغير "الأكاب"

أنثى حيوان "أكاب"
أطلقت حديقة حيوان لندن على أنثى حيوان "أكاب" حديثة الولادة اسم الممثلة الأميركية ميجان ماركل خطيبة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث.
وولدت "ميجان" الأكاب الصغيرة، في 9 ديسمبر الماضي، في مخاض استغرق نحو 30 دقيقة وصوره حراس الحديقة، ونشرت الحديقة أول صور للوليدة في الأيام القليلة الماضية، وفقا وكالة "رويترز".
يعرف حيوان "الأكاب"، أنه من عائلة الزرافة رغم أنه لا يملك رقبة طويلة، وموطنه الأصلي جمهورية الكونغو الديمقراطية ويشتهر بخطوط سوداء على أرجله كتلك التي يتميز بها الحمار الوحشي.
وقالت جيما ميتكالف، المسؤولة في حديقة حيوان لندن في بيان: "سعداء للغاية بحالة الأم "أوني" والصغيرة.. وقررنا منح الصغيرة اسم ميجان، رغبة في الاحتفال باقتراب موعد زفاف الأمير هاري وميجان".
حيوان الأكاب ضمن قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للحيوانات المهددة بالانقراض، ويقدر باحثون عدد الأكاب في البرية بنحو 25 ألفاً.
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