مع بداية الطقس السيئ.. أدعية مستحبة عند هبوب الريح

يختلف الناس بين محب للريح وما تجلبه من خير تسوقه كالأمطار التي تروي الأرض وتخرج الزرع، وبين متشائم منها لأنها قد تسبب أضرارا في الابنية والمنشآت، وكان الله قديما يعذب بها عباده العاصين، مثل قوم عاد، لذلك استوضح المسلمون من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كيف يستقبلون الريح، وفي ذلك وردت مجموعة من الأحاديث والأدعية.

فيما يلي تستعرض الوطن الدعاء المستحب مع هبوب الريح، أغلبها وردت في دعاء الريح للشيخ مشاري العفاسي: