مع بداية الطقس السيئ.. أدعية مستحبة عند هبوب الريح

عاصفة رملية
يختلف الناس بين محب للريح وما تجلبه من خير تسوقه كالأمطار التي تروي الأرض وتخرج الزرع، وبين متشائم منها لأنها قد تسبب أضرارا في الابنية والمنشآت، وكان الله قديما يعذب بها عباده العاصين، مثل قوم عاد، لذلك استوضح المسلمون من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كيف يستقبلون الريح، وفي ذلك وردت مجموعة من الأحاديث والأدعية.
فيما يلي تستعرض الوطن الدعاء المستحب مع هبوب الريح، أغلبها وردت في دعاء الريح للشيخ مشاري العفاسي:
بدأ اليوم مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلقت الجلسة الافتتاحية له مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام مقبلة، يتم خلالها استعراض إنجازات الرئيس عبدال
لقت الفنانة ناهد السباعي، سيلا من الانتقادات بسبب فيديو جديد نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت فيه وهي ترقص مستعينة بعمود تمسك فيه بساقها
رصاصتان غادرتان في الصدر أنهتا مسيرة دعوية مشرقة للداعية السعودي عبدالعزيز بن صالح التويجري إثر إطلاق نار عليه أمس الأربعاء على يد مسلحين مجهولين
قد تكون ممن اعتادوا شرب الشاي بالحليب في الصباح فأصبح بمثابة وجبة الإفطار الأساسية لهم، وهنالك من سمعوا عن أضرار شرب الشاي فأضافوا له الحليب كامل الدسم لما يشاع
يدخل بعض مستخدمي الإنترنت على المواقع الإباحية خلسة، حتى لا يراهم زملاء العمل أو الأهل والأقارب، لكن هناك مجموعة كبيرة كانت على موعد مع الفضيحة، بسبب ثغرة في تط
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