آخر الأخبار

مع بداية الطقس السيئ.. أدعية مستحبة عند هبوب الريح

مع بداية الطقس السيئ.. أدعية مستحبة عند هبوب الريح

بالصور والفيديو| أسوأ العواصف الرملية التي اجتاحت العالم

بالصور والفيديو| أسوأ العواصف الرملية التي اجتاحت العالم

هل يُطيل الذكاء الاصطناعي عمر الإنسان؟

هل يُطيل الذكاء الاصطناعي عمر الإنسان؟

بالفيديو| "كوبري ستانلي".. سياحة وحب وكمان "مغامرة"

بالفيديو| "كوبري ستانلي".. سياحة وحب وكمان "مغامرة"

مع بداية الطقس السيئ.. أدعية مستحبة عند هبوب الريح

منذ 52 دقيقة
عاصفة رملية

عاصفة رملية

كتب: رامي الجزيري

يختلف الناس بين محب للريح وما تجلبه من خير تسوقه كالأمطار التي تروي الأرض وتخرج الزرع، وبين متشائم منها لأنها قد تسبب أضرارا في الابنية والمنشآت، وكان الله قديما يعذب بها عباده العاصين، مثل قوم عاد، لذلك استوضح المسلمون من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كيف يستقبلون الريح، وفي ذلك وردت مجموعة من الأحاديث والأدعية.

فيما يلي تستعرض الوطن الدعاء المستحب مع هبوب الريح، أغلبها وردت في دعاء الريح للشيخ مشاري العفاسي:

 

 

أخبار متعلقة

وكالة تركية: مقتل 9 أشخاص إثر عاصفة رملية وسط موريتانيا

وكالة تركية: مقتل 9 أشخاص إثر عاصفة رملية وسط موريتانيا

عاصفة رملية شديدة تضرب الوادي الجديد

عاصفة رملية شديدة تضرب الوادي الجديد

صور| عاصفة رملية شديدة تحجب الرؤية بمدينة رأس سدر

صور| عاصفة رملية شديدة تحجب الرؤية بمدينة رأس سدر

الأكثر قراءة

7 معلومات عن أحمد فؤاد سليم.. صاحب التعليق الصوتي في مؤتمر "حكاية وطن"

7 معلومات عن أحمد فؤاد سليم.. صاحب التعليق الصوتي في مؤتمر "حكاية وطن"

بدأ اليوم مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلقت الجلسة الافتتاحية له مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام مقبلة، يتم خلالها استعراض إنجازات الرئيس عبدال

"رقصة" و"هوت شورت" و"بار".. ناهد السباعي مستمرة في إثارة الجدل

"رقصة" و"هوت شورت" و"بار".. ناهد السباعي مستمرة في إثارة الجدل

لقت الفنانة ناهد السباعي، سيلا من الانتقادات بسبب فيديو جديد نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت فيه وهي ترقص مستعينة بعمود تمسك فيه بساقها

التويجري.. رحلة دعوية انتهت برصاصتين غادرتين

التويجري.. رحلة دعوية انتهت برصاصتين غادرتين

رصاصتان غادرتان في الصدر أنهتا مسيرة دعوية مشرقة للداعية السعودي عبدالعزيز بن صالح التويجري إثر إطلاق نار عليه أمس الأربعاء على يد مسلحين مجهولين

لهذا السبب.. توقف فورا عن تناول الشاي بالحليب

لهذا السبب.. توقف فورا عن تناول الشاي بالحليب

قد تكون ممن اعتادوا شرب الشاي بالحليب في الصباح فأصبح بمثابة وجبة الإفطار الأساسية لهم، وهنالك من سمعوا عن أضرار شرب الشاي فأضافوا له الحليب كامل الدسم لما يشاع

موعد مع الفضيحة.. ثغرة في تطبيق إباحي تكشف بيانات 20 ألف مستخدم

موعد مع الفضيحة.. ثغرة في تطبيق إباحي تكشف بيانات 20 ألف مستخدم

يدخل بعض مستخدمي الإنترنت على المواقع الإباحية خلسة، حتى لا يراهم زملاء العمل أو الأهل والأقارب، لكن هناك مجموعة كبيرة كانت على موعد مع الفضيحة، بسبب ثغرة في تط