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بالصور والفيديو| أسوأ العواصف الرملية التي اجتاحت العالم

اليوم AM 12:41
عاصفة رملية

عاصفة رملية

كتب: رامي الجزيري

اجتاحت مختلف أنحاء العالم هذا العام موجة ضخمة من العواصف الترابية عجز الخبراء عن تحديد أسبابها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها بالصور أشهر هذه العواصف الرملية، بداية من العاصفة التي ضربت روسيا البيضاء والتي حولت نهارها إلى ليل، وصولا إلى الأربع عواصف التي ضربت الصين وحتى عاصفة الشرق الأوسط الرملية الضخمة.

وفيما يلي تستعرض "الوطن"، مجموعة من أسوأ العواصف الرملية التي ضربت العالم السنوات الماضية:

- عاصفة روسيا البيضاء "المرعبة" 

والتي صورها أحد المواطنين من برج شاهق الارتفاع في مدينة ساليهورسك جنوب العاصمة مينسك، حيث أجتاحت السحب الترابية المدينة وجعلتها في ظلام دامس.

 

- "عواصف الصين"

وتعد العواصف الرملية التي ضربت الصين من أشهر العواصف واجتاحت مدينة جلمود شمال غرب الصين في أبريل الماضي، وووثقت الكاميرات تلك العواصف الرملية الحمراء الشرسة والتي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من 30 متراً حيث شهدت الصين 3 عواصف رملية كبيرة.

- "عاصفة بريطانيا"

كما احاطت بريطانيا سحابة من الغبار الصحراوي المعروف باسم "أمطار الدم"، مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

- وشهدت بلدة صغيرة في ولاية كوينزلاند في أستراليا عاصفة رملية حيث وصفها السكان أنها لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم.

- كما سلطت الصحيفة الضوء على العواصف المحملة بالغبار والأتربة والتي جاءت من أقصي الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا حجبت الرؤية تماماً في مصر حينها وجعلتها كجزء من كوكب المريخ، كما يظهر بالصور، كما أدت إلى إغلاق مؤقت لمطار القاهرة الدولي.

- ومن أشهر العواصف أيضاً تلك العاصفة الرملية الشديدة والتي شقت طريقها عبر المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى الشرق الأقصى والهند وباكستان خلال سبعة أيام.

- عاصفة دبي الرملية

 

 

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