قطعة من علم بريطانيا بنصف مليون دولار

علم بريطانيا
في مزاد علني، بيعت قطعة من علم بريطانيا بنحو نصف مليون دولار، حسب "سكاي نيوز".
وقالت دار مزادات سوثبي إن قطعة من علم بريطانيا كانت قد تطايرت من علم سفينة الأدميرال هوراشيو نلسون، خلال معركة طرف الغار بيعت مقابل 297 ألف جنيه إسترليني (408 ألف دولار).
كان من المتوقع بيع القطعة مقابل ما بين 80 ألف و100 ألف جنيه إسترليني.
كان بطل البحرية البريطانية قد تلقى طلقا ناريا على متن السفينة "فيكتوري" في أثناء قيادته الأسطول البريطاني ضد فرنسا وإسبانيا في المعركة التي دارت رحاها عام 1805.
ويقال إن البحارة قطعوا في أثناء جنازته أجزاء من العلم للاحتفاظ بها كتذكار.
كانت القطعة جزءا من مزاد أقيم يوم الأربعاء ضم أيضا متعلقات أخرى لنلسون، منها خطابات غرامية لعشيقته، الليدي أيما هاملتون.
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