يقوي المناعة ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على فوائد الكشري

الكشري أحد أشهر الأطباق المصرية، يتميز بكونه وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية كبيرة، إذ يتكون من أكثر من 10 مكونات غذائية، مثل المكرونة والشعيرية والأرز والعدس والحمص والبصل والصلصة والثوم والخل، ويحتوي كل مكون فيه على العديد من الفوائد، ترصدها "الوطن" لكم وفقا لما ذكرته عدة دراسات.

• العدس:

يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتينات والألياف الغذائية، ويمكن أن يكون بديلا للبروتينات الموجودة في اللحوم بنسبة نحو 70%، ويعد من أغنى البقول لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات وتحمي الخلايا من التدمير، لاحتوائه على مادة "الريسفيراتول" التي ترفع المناعة بدرجة كبيرة وتحمي من أمراض القلب.

• حمص الشام:

يتميز الحمص بأنه مضاد للأكسدة، ويساعد على تقوية جهاز المناعة، إضافة لاحتوائه على معادن، مثل الكبريت والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد، الذي يقلل خطر الإصابة بالأنيميا، ويحافظ على خلايا الجسم، وزيادة تدفق الدم في شرايين الجسم.

• الأرز والمكرونة:

من النشويات التي تحفز المخ على إنتاج مادة السيروتونين والتربيتوفان، وهما مسؤولان عن الحفاظ على التوازن العضوي والنفسي للإنسان، ومن أهم الموصلات العصبية التي تلعب دورا مهما في مكافحة الأرق دون أي ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة في دقات القلب، كما أن الارز والمكرونة من الأطعمة سهلة الهضم والتي تعطي إحساسا بالشبع؛ لاحتوائهما على الألياف النباتية، كما أنهما مصدران مهمان للطاقة للرياضيين والراغبات في زيادة الوزن.

• الصلصة:

تتكون من الطماطم التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والكربوهيدارت والأملاح المعدنية، مثل الحديد والكالسيوم والمواد الدهنية، التي تستخدم لعلاج نزيف اللثة والتهاب المفاصل، ويساعد الكمون المضاف إلى الصلصلة على تحسين حالات الروماتيزم وتنشيط الدورة الدموية، لاحتوائه على زيت طيار يتميز بالطعم المميز، وكذلك مادة "لكابساسين"، إضافة إلى القضاء على آلام المعدة لزيادة إفرازاتها، ما يحسن حالات عسر الهضم، كما أنه طارد للغازات.

• الخل والثوم "الدقة":

يعد الخل من الوسائل المدرة للعرق والبول، لاحتوائه على المعادن والأملاح الحيوية القاتلة للبكتريا والفطريات، التي تساعد في التخفيف من آثار الشد العضلي، وتفيد في تخفيض الوزن والكوليسترول المرتفع.

أما الثوم فيمنع الإصابة بسرطان القولون والمعدة والبروستاتا والمبيض، ويقلل الإصابة بنزلات البرد، ويزيد تدفق الدم للمخ ويحمي الكبد من السموم ويحفز البنكرياس على إفراز هرمون الأنسولين المسؤول عن مستوى السكر في الدم.