احذر هذه الحركة في أثناء "العطس".. تؤدي إلى أخطار كبيرة

احذر هذه الحركة في أثناء "العطس"
تعرض رجل بريطاني لضرر كبير بسبب محاولته منع "العطس"، حيث تهتك حلقه مما جعله يقضي أسبوعا في المستشفى، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ووجد الرجل، الذي لم يذكر اسمه ويبلغ من العمر 34 عاما، نفسه غير قادر على الأكل أو الكلام، بعدما حاول منع العطس من خلال سد أنفه.
وقال المصدر ذاته إن هذا الأمر "تسبب في إحداث ثقب في بلعومه".
والبلعوم هو جزء من الحلق، ويقوم بدور مزدوج في إدخال الغذاء وتمرير الهواء.
وقال الأطباء في مستشفى ليستر إن حالة الرجل غير طبيعية، موضحين أن "مرد الأمر هو أنه حاول أن منع العطس من خلال إغلاق فمه وسد أنفه في نفس الوقت".
وقضى المريض سبعة أيام في المستشفى، كما جرى إطعامه، خلال تلك المدة، بالاعتماد على أنبوب التغذية.
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