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بالفيديو| ناسا تنشر مقطعا جديدا لسطح الشمس

أمس PM 11:48
سطح الشمس

سطح الشمس

كتب: وكالات

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "صباح الخير أمريكا" على موقع "تويتر"، مقطع فيديو صورته لناسا لسطح الشمس.

ويظهر في الفيديو انبعاثات الغازات الصادرة عن سطح الشمس أحمر اللون، والحمم التي يلقيها النجم العملاق الذي يدور حوله تسعة كواكب. 

ويتكون الجزء الداخلي بالشمس من مادة تبلغ كثافتها 100 مرة مقدار كثافة الماء، وتبلغ درجة حرارته 15,000,000 درجة مئوية، وفيه تحدث التفاعلات الحرارية النووية.

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