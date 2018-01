بالفيديو| ناسا تنشر مقطعا جديدا لسطح الشمس

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "صباح الخير أمريكا" على موقع "تويتر"، مقطع فيديو صورته لناسا لسطح الشمس.

ويظهر في الفيديو انبعاثات الغازات الصادرة عن سطح الشمس أحمر اللون، والحمم التي يلقيها النجم العملاق الذي يدور حوله تسعة كواكب.

ويتكون الجزء الداخلي بالشمس من مادة تبلغ كثافتها 100 مرة مقدار كثافة الماء، وتبلغ درجة حرارته 15,000,000 درجة مئوية، وفيه تحدث التفاعلات الحرارية النووية.

Incredible video from NASA's Solar Dynamics Observatory shows plasma arching from the sun's surface. https://t.co/DjGUhOxzJL pic.twitter.com/W1xi9iFoVR