3 ظواهر كونية نادرة في هذه الدولة العربية

صورة أرشيفية
تشهد المملكة المغربية في اليوم الأخير من شهر يناير الحالي، ثلاث ظواهر كونية، وفقا لما ذكره موقع "المغرب 24".
ومن المنتظر أن تشهد الليلة الأخيرة من الشهر الجاري ظهور "القمر العملاق" والذي تطلق عليه ناسا اسم "القمر الذئب"، بعد أن ظهر من قبل في ليلة رأس العام.
كما سيظهر في سماء المغرب "القمر الأزرق، قبل أن تحدث له أول حالة كسوف كلي منذ 150 عاما، وهي الحالة التي تصفها ناسا بظاهرة "القمر الأزرق الدموي العظيم".
وتحدث ظاهرة الأقمار الزرقاء كل عامين ونصف العام في المتوسط، إلا أن أخر كسوف كلي للقمر الأزرق حدث في أواخر عام 1866.
ومن المنتظر أن تحظى هذه الظواهر النادرة بمتابعة الألاف في المغرب بشكل عام والمصورين بشكل خاص.
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يترقب علماء الفلك عدة ظواهر كونية نهاية هذا الشهر، حيث توقعوا أن يشهد آخر يوم في شهر يناير الجاري، ليلة تحبس الأنفاس.
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