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اختراق قراصنة أتراك لصفحة رئيس تحرير "شبيجل" الألمانية على تويتر 

منذ 37 دقيقة
تويتر

تويتر

كتب: صفية النجار

تعرض حساب تويتر الشخصي لرئيس تحرير مجلة شبيجل الألمانية، كلاوس برينكبايومر، للقرصنة في وقت متأخر من يوم السبت، حسبما أفاد موقع "سبوتنك" نقلاً عن المجلة الألمانية.

حيث استخدم الحساب في نشر رسالة مؤيدة لتركيا، ونشر القراصنة التغريدة مرفقة بصورة للعلم التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللغة التركية مع ترجمة ألمانية. 

ووفقاً للترجمة، فقد ذكرت الرسالة: "نود الاعتذار عن الأخبار السيئة والتي ننشرها عن تركيا ورجب طيب أردوغان".

وقام القراصنة بتغيير صورة حساب برينكبايومر الرئيسية من خلال إضافة شعار باللغة التركية "نستمر في المراقبة بصمت".

ومن جهة أخرى غردت شبيجل على موقع تويتر: "تم اختراق حساب رئيس التحرير كلاوس برينكبيومر، وآخر تغريدة عن أردوغان والصورة الرئيسية للحساب لا تمت لنا بصلة، ونحن نتعامل مع الوضع".

وظلت التغريدة مثبته لمدة ساعتين على الحساب حتى الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد، ولم يتضح بعد من كان وراء الاختراق.

 

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