آخر الأخبار

الكويت تفرض رسوما على "تدخين الشيشة"

الكويت تفرض رسوما على "تدخين الشيشة"

دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بالسكرى

دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بالسكرى

علماء الفلك: احبسوا الأنفاس في الليلة الأخيرة من يناير

علماء الفلك: احبسوا الأنفاس في الليلة الأخيرة من يناير

سفاح مرعب يقدم لحوم ضحاياه لضيوفه في حفلات الشواء

سفاح مرعب يقدم لحوم ضحاياه لضيوفه في حفلات الشواء

بالصور| بيت جديد لأول "ديسم" باندا في فرنسا

اليوم PM 01:16
أول شبل باندا في فرنسا

أول شبل باندا في فرنسا

كتب: سارة سعيد

في حديقة حيوان رودولف ديلورد، بـ"بيوفال زو" في "سانت إيجنان سور شير" وسط فرنسا، وصلت الباندا "هوان هوان" مع شريكها الذكري "يوان تسي" في يناير 2012، بناء على قرض من الصين، بعد مفاوضات مكثفة بين باريس وبكين لمدة 10 سنوات.

وفي أغسطس العام الماضي، أنجبت "هوان هوان" توأمين حظيا بعناية كبيرة من الفريق الطبي، وفرحة وسعادة بين العاملين بالحديقة، كونها أول ولادة لباندا في فرنسا، لذا أقام رئيس الحديقة مؤتمرًا صحفيًا يكشف فيه عن تفاصيل ولادة الباندا، وأعلن حينها أنها فقدت أحد أولادها بعد مولده بفترة قصيرة.

شبل الباندا "يوان منج" يعيش الآن وسط حب واهتمام كل أعضاء وعاملي حديقة الحيوان، وحظى الآن بحظيرة مسيجة جديدة تملؤها الخضروات، وتتسع للعبه مع والدته ووالده بما يليق بكونه أول شبل باندا في فرنسا.

 

أخبار متعلقة

بالفديو| "باندا" يمثل "فقدان الوعي" بشكل درامي بعد "حرمانه من الطعام"

بالفديو| "باندا" يمثل "فقدان الوعي" بشكل درامي بعد "حرمانه من الطعام"

بالفيديو| دب باندا يرى الثلج لأول مرة يجمع آلاف المشاهدات

بالفيديو| دب باندا يرى الثلج لأول مرة يجمع آلاف المشاهدات

بالصور| مركز صيني يطلب من الجمهور تسمية 3 مواليد "باندا"

بالصور| مركز صيني يطلب من الجمهور تسمية 3 مواليد "باندا"

-->

الأكثر قراءة

حسام حسن.. فارس بلا بطولات

حسام حسن.. فارس بلا بطولات

جزء من جنون كرة القدم، أنها قد تهديك ما ظننته مستحيلا أو تسلبك ما اعتبرته سهل المنال، تقاتل موسما كاملا ثم تخرج خالي الوفاض، كل ذلك يحدث في دقيقة، في لحظة واحدة

"حمل طاهر".. فتاة تنجب طفلة بعد علاقة مع أحد "الجن"

"حمل طاهر".. فتاة تنجب طفلة بعد علاقة مع أحد "الجن"

"حمل طاهر".. فتاة تنجب طفلة بعد علاقة مع أحد "الجن"

ترامب ينفي شراء صمت ممثلة إباحية

ترامب ينفي شراء صمت ممثلة إباحية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن أحد محامي دونالد ترامب دفع في العام 2016 مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية في العام 2006

فيديو| أقوى رجل في العالم.. مصري يجامع زوجاته 15 مرة في اليوم

فيديو| أقوى رجل في العالم.. مصري يجامع زوجاته 15 مرة في اليوم

فيديو| أقوى رجل في العالم.. مصري يجامع زوجاته 15 مرة في اليوم

مواد إباحية في ألعاب "جوجل" للأطفال

مواد إباحية في ألعاب "جوجل" للأطفال

اكتشفت شركة "شيك بوينت" المختصة في مجال الأمن الإلكتروني، برامج خبيثة تحمل موادا إباحية مقترنة بملفات ألعاب الأطفال التي يتم تحميلها من متجر