بالصور| بيت جديد لأول "ديسم" باندا في فرنسا

في حديقة حيوان رودولف ديلورد، بـ"بيوفال زو" في "سانت إيجنان سور شير" وسط فرنسا، وصلت الباندا "هوان هوان" مع شريكها الذكري "يوان تسي" في يناير 2012، بناء على قرض من الصين، بعد مفاوضات مكثفة بين باريس وبكين لمدة 10 سنوات.

وفي أغسطس العام الماضي، أنجبت "هوان هوان" توأمين حظيا بعناية كبيرة من الفريق الطبي، وفرحة وسعادة بين العاملين بالحديقة، كونها أول ولادة لباندا في فرنسا، لذا أقام رئيس الحديقة مؤتمرًا صحفيًا يكشف فيه عن تفاصيل ولادة الباندا، وأعلن حينها أنها فقدت أحد أولادها بعد مولده بفترة قصيرة.

شبل الباندا "يوان منج" يعيش الآن وسط حب واهتمام كل أعضاء وعاملي حديقة الحيوان، وحظى الآن بحظيرة مسيجة جديدة تملؤها الخضروات، وتتسع للعبه مع والدته ووالده بما يليق بكونه أول شبل باندا في فرنسا.