بالفيديو| لقطات نادرة لخطيبة حفيد ملكة بريطانيا في طفولتها

نشرت صورا للنجمة ميجان ماركل، وهي في حفل زفافها الأول، حيث ارتدت تاجا فوق رأسها، حسب موقع hello.

وحملت ميجان في الصورة باقة من الورود، وهي تقف إلى جوار زوجها الأول.

وأعجبت الصور كثير من المتابعين لميغان وأخبارها، واعتبروها ملكلة مثالية، وعلقت إحدى المعجبات: "إنها جميلة".

وظهرت فيديوهات لميجان ماركل من تخرجها بعدما ارتبطت بالأمير هاري.

وقد ظهر في العام الماضي فيديو لها وهي في سن الـ11 وذلك خلال حملة لحقوق المرأة.