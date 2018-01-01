تقارير تتوقع ظهور هاتف سامسونج القابل للطي في ديسمبر 2018

قالت تقارير إعلامية مصدرها كوريا الجنوبية، إنه من المتوقع إطلاق سامسونج هاتفها القابل للطي في شهر ديسمبر المقبل أو في أوائل عام 2019.

واستند التقرير بمعلوماته إلى أن الشاشات الخاصة بهذا الهاتف لن تدخل حيز الإنتاج قبل شهر سبتمبر المقبل، وفقا لموقع "cnet" الأمريكي.

وتوقعت المصادر أن يدخل الهاتف حيز الإنتاج في شهر نوفمبر 2018، وبحسب المصادر سيأتي هذا الهاتف مع شاشة OLED مرنة قابلة للثني بحجم 7.3 إنش.

ويذكر أن "كوه دونج" رئيس قسم الهواتف الذكية بشركة سامسونج قد صرح سابقاً بأنهم سيطرحون هاتفهم القابل للطي عندما يكون جاهزاً للطرح.