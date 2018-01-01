بالفيديو| تعرف على سر الأضواء الطائرة في سماء لاس فيجاس

لم تشكل الثغرات الأمنية الكبيرة في أجهزة "إنتل" عائقا أمام رغبتها بالاحتفال ونشر السرور في الأيام الماضية، وهو ما عبرت عنه بنفسها مؤخرًا.

وقالت "ناتالي تشيونج" من الشركة أنهم استخدموا السماء المحيطة بمدينة لاس فيجاس أثناء فعاليات معرض CES 2018 لنشر الأضواء والقيام بعرض مسرحي، وفقا لموقع "cnet" الأمريكي.

كما أن هذه الأضواء الطائرة التي تم نشرها عبارة عن روبوتات طائرة بدون طيار، وصل عددها إلى 250 روبوت، وجميعها لا يحتوي على طائر آلي أو مستشعر متطور وإنما يتم التحكم فيها جميعًا عبر مطور واحد فقط لتنسيق الحركات البهلوانية.

وأضافت "ناتلي" أن ما فعلته الشركة هو طريقة مختلفة وجديدة لدمج عوالم صناعة التقنيات والفن الممتع في شيء واحد فقط.