بالفيديو| خلاف على الطعام يحول حفل زفاف إلى ساحة معركة

أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحول حفل زفاف في الهند إلى معركة حقيقية بين عائلتي العريس والعروس، بعد خلاف على مائدة الطعام.

ونشب الشجار، خلال حفل الزفاف، الذي أقيم في صالة أعراس بولاية أوتارا براديش شمالي الهند، بسبب خلاف على الطعام المُقدم وما لبث هذا الخلاف أن تحول إلى شجار جماعي بين الطرفين، وفقا لـ"موقع 24".

وتصاعد الخلاف ووصل إلى عراك بالأيدي بين عائلتي العروسين، استخدم فيه الجانبان ما وقع في أيديهم من طاولات وكراسي ونحو ذلك خلال الشجار.