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بالفيديو| كلبة تنجز الأعمال المنزلية بنشاط تحصد آلاف المشاهدات

اليوم AM 12:23
الكلبة بوتش

الكلبة بوتش

كتب: رامي الجزيري

تداول المستخدمون على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلبة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وهي تؤدي العديد من الواجبات المنزل لصاحبتها الأسترالية.

وأظهر الفيديو الكلبة "بوتش" في عدة مقاطع مصورة وهي تنظف أرضية المنزل بممسحة يدوية، وتضع الملابس في الغسالة وتمارس التزلج على الثلج، بالإضافة إلى مشاركة صاحبتها في تمارين اليوجا، وفقا لـ"موقع 24".

وعلقت صاحبة الكلبة وتدعي ماري وتبلغ من العمر 17 عاماً على الفيديو بعد نشره على حسابها عبر موقع "إنستجرام"، بأن كلبتها تحب القيام بالأعمال المنزلية وتتحلى بالنشاط والحيوية بشكل دائم.

يجدر بالذكر بأن مقاطع الفيديو التي نشرتها ماري، حظيت برواج كبير على الإنترنت وحصلت على عدد كبير من المشاهدات تجاوز عددها 300.000 مشاهدة.

 

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