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بالفيديو| منشور دعائي يحث النساء على "التبول على الإعلان" مقابل خصم

اليوم AM 12:19
صورة من الأرشيف

صورة من الأرشيف

كتب: رامي الجزيري

أعلنت شركة إيكيا السويدية، المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن خصم للزبونات بعد التبول على الإعلان.

انتهجت شركة "إيكيا" طريقة غريبة للدعاية، حيث تمنح خصم خاص للنساء الحوامل في حال شرائهن هدايا للأطفال، وفقا لـ"دويتشه فيله"

ونشرت الشركة شريط فيديو، ذكرت فيه أنها خصصت الجزء السفلي من ورقة الإعلان الموجودة في مجلة الشركة، لاختبار الحمل، تتمكن به الزبونات الراغبات في الحصول على الخصم من إثبات حملهن.

وكتبت الشركة في منشور دعائي عبارة بالانجليزية تقول: "التبول على هذا الإعلان يمكن أن يغير حياتك"، ونوهت الشركة إلى أن هذه الحملة سارية فقط في السويد حتى الآن.

ويذكر أن شركة إيكيا السويدية تعتبر أكبر شركة منتجة للأثاث المنزلي في العالم وتأسست الشركة في السويد من قبل إينغفار كامبراد في عام 1943.

 

 

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