"محمد" من أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد فيينا

كشفت إحصائيات رسمية في النمسا أن اسم "محمد" هو ثالث أكثر الأسماء انتشارًا بين الذكور المولودين في العاصمة فيينا عام 2017، بعد كل من "ألكسندر" و"ماكسيميليان"، حسب ما أفادت صحيفة "كرونين زيتونج" اليومية النمساوية.

وأوضحت الصحيفة النمساوية أن وجود اسم "محمد" في مقدمة قائمة أسماء المواليد الأكثر انتشارًا بفيينا يعد "تغيرًا ثقافيًا" في البلاد.

ووفق الصحيفة، فإنه بصفة عامة لم يحصل اسم "محمد" المرتبة الثالثة، لكن بعد جمع كل الهجاءات المختلفة التي يكتب بها الاسم، ومن بينها "Muhamed"، و" Mohamad"، و"Muhammad"، حل الاسم في تلك المرتبة.

وبلغ عدد من حملوا اسم "ألكسندر" 175، و"ماكسيميليان" 161، و"محمد" 159، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أوضحت الإحصائية أنه على صعيد تسمية الفتيات، جاء اسم "صوفيا" في المرتبة الأولى، تبعه كل من "سارة" و"آنّا".

واستقبلت النمسا نحو 90 ألفا من طالبي اللجوء خلال عام 2015؛ ما يمثل أكثر من 1 % من عدد سكانها الذي يبلغ 8 ملايين و747 ألفا في 2016، وفق صحيفة "تيليجراف" البريطانية في مارس من العام الماضي.

وعام 2015، وضع الاتحاد الأوروبي خطة لإعادة توزيغ نحو 160 ألفًا من اللاجئين المتكدسين في اليونان وإيطاليا على دوله المختلفة، في إطار زمني يزيد عن عامين.

يشار أن اسم "محمد" كان الأكثر تفضيلًا من قبل الأسر في العاصمة لندن ومنطقة "ميدلاندز" الغربية بإنجلترا لمواليدهم الجدد العام الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا.