"ابتكار جديد".. مرآة ذكية تتيح تجربة الملابس والتجول بها دون ارتدائها

مرآة ذكية
ابتكرت شركة أمازون مرآة ذكية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي حيث تتيح للمستخدمين رؤية أنفسهم كيف يبدون عند قياس ملابس ما دون الحاجة إلى ارتدائها أو قياسها على أرض الواقع.
واستعانت الشركة الأمريكية بالواقع المخلوط لتمزج بين الصورة المنقولة والصورة المنعكسة، لتسمح للمستخدم رؤية نفسه كيف يبدو في عدة ملابس مرة واحدة دون أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً في الارتداء والخلع لتجربة وقياس الملابس، كما يحدث واقعياً، وفقا لـ"موقع24".
ووفقا لبراءة الاختراع قالت أمازون، إن المرآة تدمج البيانات القادمة من الكاميرات والشاشات والبروجيكتور لوضع الملابس على جسم المستخدم افتراضياً ومشاهدة نفسه من عدة زوايا وجوانب، تماماً كما يفعل في الحقيقة.
وصرحت أمازون بأن الواقع المختلط يستخدم ليعطي تمثيلاً بصرياً للمستخدم في وضعيات مختلفة بدلاً من وضعية واحدة يرى المستخدم نفسه فيها في الواقع، وهذا ما يحدث بالضبط مع المرآة.
وقالت أمازون إن المرآة تعتمد على تقنيات شركة "بادي لابس" للفحص الدقيق ثلاثي الأبعاد لجسم الإنسان وحركته باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي، لتتيح للمرتدي حرية الحركة داخل الملابس الافتراضية ورؤية نفسه من زوايا مختلفة.
بين الحين والآخر تظهر أغنية مثيرة للجدل على شاشات التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي، يتبعها فيديو كليب يوازي كلمات الأغنية خلاعة وإثارة، وبطبيعة الحال
«يوجد لدينا بيض بصفارين»، لافتة تجذب انتباه المارة إلى محل حنفى عبدالباقى، بمنطقة الناصرية فى السيدة زينب،
بالصور| ممثلة أمريكية حسناء تتحول إلى رجل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يتسلل من مخرج الطوارئ لإحدى الطائرات بعد هبوطها في مطار ملقة الإسباني ويتوجه إلى جناح الطائرة للقفز
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لحظة إشعال أحد الأفراد المحتفلين ألعابا ناريا أثناء احتفاله بليلة رأس السنة في أحد المراكز التجارية، أدى
تعليقات الفيسبوك