"ابتكار جديد".. مرآة ذكية تتيح تجربة الملابس والتجول بها دون ارتدائها

ابتكرت شركة أمازون مرآة ذكية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي حيث تتيح للمستخدمين رؤية أنفسهم كيف يبدون عند قياس ملابس ما دون الحاجة إلى ارتدائها أو قياسها على أرض الواقع.

واستعانت الشركة الأمريكية بالواقع المخلوط لتمزج بين الصورة المنقولة والصورة المنعكسة، لتسمح للمستخدم رؤية نفسه كيف يبدو في عدة ملابس مرة واحدة دون أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً في الارتداء والخلع لتجربة وقياس الملابس، كما يحدث واقعياً، وفقا لـ"موقع24".

ووفقا لبراءة الاختراع قالت أمازون، إن المرآة تدمج البيانات القادمة من الكاميرات والشاشات والبروجيكتور لوضع الملابس على جسم المستخدم افتراضياً ومشاهدة نفسه من عدة زوايا وجوانب، تماماً كما يفعل في الحقيقة.

وصرحت أمازون بأن الواقع المختلط يستخدم ليعطي تمثيلاً بصرياً للمستخدم في وضعيات مختلفة بدلاً من وضعية واحدة يرى المستخدم نفسه فيها في الواقع، وهذا ما يحدث بالضبط مع المرآة.

وقالت أمازون إن المرآة تعتمد على تقنيات شركة "بادي لابس" للفحص الدقيق ثلاثي الأبعاد لجسم الإنسان وحركته باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي، لتتيح للمرتدي حرية الحركة داخل الملابس الافتراضية ورؤية نفسه من زوايا مختلفة.