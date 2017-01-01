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بالفيديو| رجل نفذ صبره من الانتظار فقرر القفز من الطائرة

منذ 35 دقيقة
رجل يقفز من فوق جناح الطائرة

رجل يقفز من فوق جناح الطائرة

كتب: رامي الجزيري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يتسلل من مخرج الطوارئ لإحدى الطائرات بعد هبوطها في مطار ملقة الإسباني ويتوجه إلى جناح الطائرة للقفز بعدما نفذ صبره من الانتظار في الطائرة.

وطلب طاقم الطائرة من الركاب البقاء في مقاعدهم أكثر من نصف ساعة، دون ذكر سبب وذلك بعد وصول طائرة تابعة لشركة "رين إير" إلى المطار، الأمر الذي دفع أحد الركاب إلى التسلل إلى مخرج الطوارئ واعتلاء جناح الطائرة استعداداً للقفز من فوقها.

وقبضت الشرطة على الراكب، للتحقيق معه وفق ما ورد في "موقع 24".

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