بالفيديو| صيني يدفع ثمن سيارة جديدة عملات معدنية.. "تحويشة عمري"

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منذ 42 دقيقة
آلاف القطع النقدية المعدنية

آلاف القطع النقدية المعدنية

كتب: رامي الجزيري

أغلقت شركة صينية لبيع السيارات أبوابها لمدة ساعات حتى يستطيع موظفوها عد آلاف القطع النقدية التي استخدمها أحد الزبائن لشراء سيارة بـ 11 ألف دولار أمريكي. 

نشر على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مقطع فيديو، يظهر مجموعة من موظفي الشركة في مدينة بوتيان الصينية، منهمكين في عد آلاف القطع النقدية المعدنية التي أحضرها صاحبها داخل 10 صناديق كبيرة، وفقا لـ"موقع 24".    

وقال الزبون الذي لم يذكر اسمه، إنه ادخر هذه القطع النقدية منذ سنوات طويلة، وأنه قرر استخدامها لشراء سيارة جديدة. 

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