بالفيديو| اشتعال 600 وحدة ألعاب نارية في شنطة سيارة

اشتعال الألعاب النارية في سيارة
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لحظة إشعال أحد الأفراد المحتفلين ألعابا ناريا أثناء احتفاله بليلة رأس السنة في أحد المراكز التجارية، أدى إلى اشتعال 600 قطعة أخرى خزنها أحد الأشخاص في حقيبة سيارته.
وذكر موقع "24"، أن الألعاب النارية اشتعلت بشكل كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة بسبب قربها من خزان الوقود الخاص بالسيارة.
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