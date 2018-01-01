بالفيديو| حريق هائل يلتهم 1400 سيارة في ليفربول

حريق هائل يلتهم 1400 سيارة في ليفربول
نشب حريق هائل في موقف للسيارات متعدد الطوابق في مدينة ليفربول البريطانية، ليلة رأس السنة الجديدة، والتهم الحريق 1400 سيارة كانت داخله.
وكشفت التحقيقات التي أجريت من قبل شرطة مقاطعة مرزيسايد التي تتبع لها مدينة ليفربول، عن أن الحريق نشب صدفة في إحدى السيارات المركونة في موقف السيارات ليمتد بعد ذلك إلى بقية السيارات.
ولم تستطع عشرون فرقة إطفاء كانت موجودة في مكان الحادث، إخماد الحريق حيث التهمت النيران جميع السيارات المتوقفة في المكان، وعددها 1400 سيارة، علما أن المواقف تسع 1600 سيارة.
لكن نجح رجال الإطفاء من حصر انتشار الحريق إلى مبان مجاورة، وأخلوها المباني المجاورة لمكان الحريق من السكان بسبب انتشار دخان خانق في المنطقة.
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